Delegazione di Hamas conclude visita all’Egitto

Gaza – PIC. La delegazione di Hamas ha concluso mercoledì una visita al Cairo, dopo aver incontrato diversi funzionari egiziani.

Mercoledì mattina, Hamas ha dichiarato che una delegazione della leadership del movimento ha concluso la sua visita al Cairo dopo diversi incontri con funzionari egiziani. Durante questi incontri, hanno discusso molte questioni di interesse comune, in particolare le relazioni bilaterali tra le due parti e le modalità per migliorarle e svilupparle.

Hamas ha affermato che la delegazione ha discusso con i funzionari egiziani le sfide che la causa palestinese sta affrontando, gli sviluppi politici regionali, i modi per porre fine alla divisione politica con successo e per raggiungere l’unione nazionale, oltre ai mezzi per rafforzare la posizione palestinese per affrontare i principali pericoli che il la causa nazionale sta attraversando.

La delegazione ha anche discusso circa la difficile situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e dei modi per alleviare le sofferenze dei suoi abitanti.