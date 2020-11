Durante telefonata, Macron afferma ad Abbas appoggio verso la soluzione a due stati

Ramallah – WAFA. In una telefonata avvenuta lunedì, il presidente francese Emmanuel Macron ha riaffermato al presidente Mahmoud Abbas il sostegno della Francia per la pace in Medio Oriente, basato sulla soluzione a due stati secondo il diritto internazionale, oltre ad aver riaffermato la disponibilità della Francia a continuare i suoi sforzi per raggiungere questo obiettivo.

Da parte sua, il presidente Abbas ha ribadito la sua richiesta di tenere una conferenza di pace internazionale e la sua disponibilità per riprendere i negoziati sulla base della risoluzione delle Nazioni Unite sotto l’egida del Quartetto internazionale.

Durante la telefonata, il presidente Abbas ha sottolineato la necessità che tutti rispettino le religioni e non permettano nessun tipo di offesa verso Maometto o i profeti di altre religioni, condannando tutti coloro che lo fanno. Ha sottolineato allo stesso tempo il suo rifiuto dell’estremismo religioso, della violenza e del terrorismo, indipendentemente di quale sia la provenienza o la forma.

Macron, d’altra parte, ha espresso il suo rispetto verso l’Islam ed il mondo islamico, sottolineando che non intendeva offendere l’Islam ed i musulmani, e che ha fatto una distinzione distinto tra terrorismo ed estremismo da un lato, ed Islam e mondo islamico dall’altro.