Gaza produce milioni di mascherine per l’Europa

Fabbriche tessili nella Striscia di Gaza sono impegnate nella produzione di mascherine per il mercato locale e internazionale in risposta alla crisi del coronavirus.

Abdullah Shehadeh, uno degli amministratori dell’azienda Hasco, ha dichiarato che 40 lavoratori sono impegnati a tempo pieno nella produzione di mascherine.

I dipendenti continuano a lavorare nonostante le difficili condizioni dovute al blocco israeliano in vigore da 14 anni nella Striscia e del coronavirus, ha spiegato. Ha poi aggiunto che stanno lavorando per aiutare altre persone in Europa nei loro sforzi per combattere il virus, “perché la vita umana ha più valore di qualsiasi differenza politica”.

La fabbrica continuerà a produrre fintanto che l’occupazione permetterà l’ingresso dei materiali necessari all’interno della Striscia.

Traduzione per InfoPal di Giulia Barbini

(Foto di Mohammed Asad: https://www.middleeastmonitor.com/20200417-gaza-makes-millions-of-face-masks-for-europe/#jp-carousel-397487)

