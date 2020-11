Il prigioniero Raddad soffre di gravi problemi di salute

Tulkarem-PIC. L’ufficio informazioni sui prigionieri ha annunciato giovedì che il prigioniero malato di cancro, Mutassim Raddad, soffre di un grave deterioramento delle sue condizioni di salute. Ciò è dovuto alla politica di negligenza medica perseguita dal Servizio carcerario israeliano (IPS) contro i prigionieri palestinesi.

Raddad è di Tulkarem e sta scontando una pena detentiva di 20 anni, di cui 15 anni e mezzo già passati.

Raddad è detenuto dal 12/01/2006 ed è accusato di essere un membro del movimento del Jihad islamico e di resistenza all’occupazione. È considerato uno dei casi più gravi tra i detenuti malati nelle carceri israeliane, poiché da 9 anni gli viene soffre di un cancro all’intestino.

L’IPS è incurante della salute del prigioniero e lo tratta come qualsiasi altro prigioniero che non soffre di alcuna malattia. Raddad viene trasportato in ospedale dal veicolo della prigione invece che da un’ambulanza, il che influisce negativamente sulla sua salute.

Raddad soffre di diverse malattie gravi, come emorragie gastrointestinali, perdita di peso corporeo, mal di testa costante, ipertensione, colesterolo alto, battito cardiaco irregolare e mancanza di respiro, allergie al naso e artrite. Questo lo rende uno dei casi più vulnerabili nelle carceri.

Raddad ha bisogno di una residenza permanente in ospedale, dove dovrebbe sottoporsi a regolari controlli periodici per monitorare le sue condizioni di salute.

Traduzione per Infopal di L.P.